09:33, 16 февраля 2026Россия

В России чиновники отказались признать полученное бойцом СВО в бою увечье и поплатились

В Курганской области чиновников наказали из-за нарушения прав бойца СВО
Алан Босиков
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курганской области чиновники поплатились за нарушение прав бойца СВО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Мужчина получил увечье в бою, в результате чего ему была присвоена инвалидность. Однако уполномоченные должностные лица не указали, что травму боец получил в ходе боевых действий. Для восстановления справедливости ветеран был вынужден обратиться в надзорное ведомство.

После вмешательства прокуратуры причина инвалидности была изменена. Кроме того, троих чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее бойца СВО из Свердловской области по ошибке объявили самовольно оставившим воинскую часть, перестав начислять зарплату. Ошибку вскоре исправили и изменили статус бойца, однако денежные средства ему возвращены не были. Солдату пришлось обращаться в Госдуму за помощью в решении вопроса.

