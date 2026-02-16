В России назвали стоимость блинов с красной икрой

РИА Новости: Приготовление блинов с красной икрой на семью стоит 4000 рублей

Ингредиенты для приготовления блинов с красной икрой на всю семью на Масленицу обойдутся почти в четыре тысячи рублей. Результаты соответствующих подсчетов со ссылкой на рецепты из «Книги о вкусной и здоровой пище», а также данные Росстата и торговых сетей назвали журналисты РИА Новости.

К 400 граммам икры, цена которой составляет около 95 процентов от общей стоимости продукта (3725,8 рубля из 3934,7) авторы прибавили литр молока, 40 граммов дрожжей, килограмм пшеничной муки, три столовые ложки растительного масла, два яйца, две столовые ложки сахара, полторы чайных ложки соли.

Последняя неделю перед Великим постом, которую называют Масленицей, или сырной седмицей, началась в 2026 году в понедельник, 16 февраля, и продлится до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что блинный индекс вырос в России за год на 4 процента, составив 149 рублей. При этом стоимость продуктов, требующихся для приготовления блюда на четырех человек, выросла в Москве на 6 процентов, до 172 рублей, в Санкт-Петербурге – на 8 процентов, до 162 рублей, в Краснодаре — на 10 процентов, до 169 рублей, а в Новосибирске — на 8 процентов, до 192 рублей.