Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:01, 16 февраля 2026Экономика

В России назвали стоимость блинов с красной икрой

РИА Новости: Приготовление блинов с красной икрой на семью стоит 4000 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ингредиенты для приготовления блинов с красной икрой на всю семью на Масленицу обойдутся почти в четыре тысячи рублей. Результаты соответствующих подсчетов со ссылкой на рецепты из «Книги о вкусной и здоровой пище», а также данные Росстата и торговых сетей назвали журналисты РИА Новости.

К 400 граммам икры, цена которой составляет около 95 процентов от общей стоимости продукта (3725,8 рубля из 3934,7) авторы прибавили литр молока, 40 граммов дрожжей, килограмм пшеничной муки, три столовые ложки растительного масла, два яйца, две столовые ложки сахара, полторы чайных ложки соли.

Последняя неделю перед Великим постом, которую называют Масленицей, или сырной седмицей, началась в 2026 году в понедельник, 16 февраля, и продлится до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что блинный индекс вырос в России за год на 4 процента, составив 149 рублей. При этом стоимость продуктов, требующихся для приготовления блюда на четырех человек, выросла в Москве на 6 процентов, до 172 рублей, в Санкт-Петербурге – на 8 процентов, до 162 рублей, в Краснодаре — на 10 процентов, до 169 рублей, а в Новосибирске — на 8 процентов, до 192 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь». Постсоветскую страну предупредили о риске повторить сценарий Украины

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Жители российского города пожаловались на многолетний фекальный потоп

    Стало известно о полном провале Зеленского на конференции в Мюнхене

    Капитан «Локомотива» рассказал о боязни русских со стороны европейцев

    В российском регионе потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с нефтью

    Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

    Раскрыта новая уловка мошенников с Telegram

    Продажи техники для строительства дорог в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok