19:15, 12 февраля 2026Экономика

В России оценили рост блинного индекса

«Чек индекс»: Блинный индекс вырос в России на 4 %, до 149 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Индекс блинов к Масленице вырос в России, достигнув в феврале 2026 года 149 рублей. Об этом сообщил аналитический проект «Чек индекс».

Блинный индекс специалисты оценивают из расчета стоимости требующихся для приготовления блюда на четырех человек 500 миллилитров молока, двух яиц, стакана пшеничной муки, трех столовых ложек подсолнечного масла, столовой ложки сахара и половины чайной ложки соли. Рост показателя за год составил 4 процента, в то время как стоимость замороженных блинов выросла в указанный период на 10 процентов, до 199 рублей, говорится в материалах.

При этом в Москве стоимость соответствующего набора продуктов поднялась с начала 2025 года на 6 процентов, до 172 рублей, в Санкт-Петербурге – на 8 процентов, до 162 рублей, в Краснодаре — на 10 процентов, до 169 рублей, а в Новосибирске — на 8 процентов, до 192 рублей.

В 2023 году блинный индекс в среднем по России составлял 93 рубля, тогда как в Москве находился на уровне 99 рублей, в Санкт-Петербурге — 96 рублей, а в Новосибирске — 103 рублей.

    В России оценили рост блинного индекса

