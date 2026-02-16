В России объяснили перенос переговоров по Украине в Женеву

Маркелов назвал перенос переговоров по Украине в Женеву символическим жестом

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Царьградом» объяснил перенос переговоров России, США и Украины из Абу-Даби в Женеву.

Он считает, что новая переговорная площадка в Швейцарии — это символический жест РФ и Европы, показывающий их стремление начать движение навстречу друг другу. Выбор Женевы в качестве места встречи по урегулированию конфликта на Украине эксперт назвал неслучайным.

«Традиционно эта европейская столица была переговорным хабом мировых конфликтов. Даже несмотря на то, что Швейцария сейчас поддерживает Киев, для России это все равно более комфортная точка диалога, чем враждебно настроенные столицы Восточной Европы», — уточнил Маркелов.

По его словам, это взаимовстречное движение, очень важный момент. Факт старта контактов хотя бы на уровне «привет-привет» спикер счел хорошим знаком.

«Долгие месяцы стороны вообще не разговаривали, недоверие и ненависть только росли. Поэтому даже формальный обмен репликами — уже сдвиг. Первый шаг на пути к нормализации — просто развернуться лицом, а не спиной друг к другу», — подчеркнул он. Собеседник издания добавил, что настоящие перемены начинаются именно со слов, а не с ультиматумов и угроз.

Ранее стало известно, что следующая встреча по Украине состоится 17–18 февраля в Женеве. В Кремле это объяснили «синхронизацией графиков всех трех сторон».