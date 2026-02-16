Реклама

11:30, 16 февраля 2026Россия

В России оценили риски распространения оспы обезьян после выявления новых случаев

Онищенко: Рисков распространения оспы обезьян после выявления новых случаев нет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Опасности распространения оспы обезьян после выявления новых случаев в Ленинградской области нет. Риски оценил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что заразившихся россиян уже изолировали. «Это говорит об эффективности работы моих коллег», — заключил Онищенко.

Ранее сообщалось о выявлении двух заболевших оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Их в состоянии средней тяжести поместили в городскую больницу.

До этого оспу обезьян диагностировали у троих жителей Подмосковья. Тогда Онищенко заявил о риске распространения инфекции среди жителей региона.

