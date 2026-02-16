В России резко вырос спрос на гири

РИА Новости: Спрос на гири вырос в России в начале года на 18 %

В январе в России вырос спрос на ряд товаров для силовых тренировок — самым резким оказался рост продаж гирь, составивший 18 процентов, на 12 процентов год к году увеличилась популярность эспандеров. Об этом со ссылкой на данные аналитиков

«Контур» сообщает РИА Новости.

Говоря о динамике спроса на другие спортивные товары, специалисты отметили, что спрос россиян на коврики для йоги в начале года почти не изменился, прибавив 1 процент, а вот хулахупы, скакалки и велотренажеры граждане стали покупать реже на 30, 14 и 10 процентов соответственно.

Последнее, как отмечается в материалах, может быть связано с тем, что к окончанию зимы занимающиеся спортом россияне стали возвращаться в режим постоянных тренировок в залах.

Проанализировавшие 619 тысяч чеков за спорттовары аналитики поделились, что с января 2025 года средняя стоимость покупок упала на 4 процента, до 3891 рубля. При этом гири подешевели за 12 месяцев на 8 процентов, а скакалки и коврики для йоги — на 13 процентов.

Ранее также стало известно, что российский рынок из-за прошлогодних погодных аномалий может ждать дефицит меда.