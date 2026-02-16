Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:29, 16 февраля 2026Экономика

В России резко вырос спрос на гири

РИА Новости: Спрос на гири вырос в России в начале года на 18 %
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В январе в России вырос спрос на ряд товаров для силовых тренировок — самым резким оказался рост продаж гирь, составивший 18 процентов, на 12 процентов год к году увеличилась популярность эспандеров. Об этом со ссылкой на данные аналитиков
«Контур» сообщает РИА Новости.

Говоря о динамике спроса на другие спортивные товары, специалисты отметили, что спрос россиян на коврики для йоги в начале года почти не изменился, прибавив 1 процент, а вот хулахупы, скакалки и велотренажеры граждане стали покупать реже на 30, 14 и 10 процентов соответственно.

Последнее, как отмечается в материалах, может быть связано с тем, что к окончанию зимы занимающиеся спортом россияне стали возвращаться в режим постоянных тренировок в залах.

Проанализировавшие 619 тысяч чеков за спорттовары аналитики поделились, что с января 2025 года средняя стоимость покупок упала на 4 процента, до 3891 рубля. При этом гири подешевели за 12 месяцев на 8 процентов, а скакалки и коврики для йоги — на 13 процентов.

Ранее также стало известно, что российский рынок из-за прошлогодних погодных аномалий может ждать дефицит меда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь». Постсоветскую страну предупредили о риске повторить сценарий Украины

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Жители российского города пожаловались на многолетний фекальный потоп

    Стало известно о полном провале Зеленского на конференции в Мюнхене

    Капитан «Локомотива» рассказал о боязни русских со стороны европейцев

    В российском регионе потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с нефтью

    Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

    Раскрыта новая уловка мошенников с Telegram

    Продажи техники для строительства дорог в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok