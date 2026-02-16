Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
14:03, 16 февраля 2026Мир

В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

В США предложили юридически зафиксировать новую границу Украины по линии фронта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В США выступили с идеей официально признать новую международную границу Украины, которая будет примерно совпадать с фактической линией боевого соприкосновения. Соответствующую статью для журнала Foreign Affairs опубликовали старший научный сотрудник, директор программы по России в Центре Стимсона Питер Слезкин и профессор Школы государственной политики Университета Мэриленда Джошуа Шифринсон.

По их мнению, такое решение потребует от Киева и Москвы скорректировать свои конституционные положения в соответствии с реально контролируемыми территориями. При этом Россия должна будет согласиться на законную границу, не доходящую до всех занятых ею земель, а Украина уступить территории в пределах своих международно признанных границ 1991 года.

Соглашение, как полагают эксперты, позволило бы провести ограниченные корректировки линии контроля, а также дало бы жителям пострадавших районов возможность переселиться в юрисдикцию по своему выбору. Авторы считают, что новую границу в идеале должны признать и политически гарантировать партнеры России по БРИКС и основные союзники Украины. Они убеждены, что такой подход приведет к долгосрочному мирному урегулированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что по территориальному вопросу решение должен принимать украинский народ в ходе голосования. По его мнению, голосование может проходить в формате выборов или референдума.

