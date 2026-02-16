Реклама

21:00, 16 февраля 2026

В США признали провал западного плана по вооружению Украины

Виктория Кондратьева
Фото: Stringer / Reuters

План западных стран по вооружению Украины с треском провалился. С таким заявлением в интервью швейцарской газете Die Weltwoche выступил полковник американской армии в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«[Западные политики] отчаянно цепляются за представление о том, что Россия слаба (…) Она якобы находится на грани коллапса (...) Вы спрашиваете себя: на какой планете живут эти люди? Трудно поверить, что они живут на планете Земля», — иронизирует офицер.

По его словам, то, во что продолжают верить на Западе, — «просто нонсенс».

«Мы же опрометчиво продолжали подталкивать [украинцев] к атакам и попыткам прорвать оборону, которую невозможно было пробить. В итоге все это с треском провалилось», — подчеркнул он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Запад не сможет развалить Россию для доступа к ее ресурсам.

