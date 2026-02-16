Реклама

04:54, 16 февраля 2026

В Турции высказались о вступлении Украины в НАТО

Сезгин: Членство Украины в НАТО выглядит сегодня просто как политический лозунг
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин в разговоре с РИА Новости высказал свое мнение по поводу вступления Украины в НАТО, назвав это скорее политическим лозунгом, нежели реальной перспективой.

Эксперт пояснил, что расширение альянса предполагает не только политическую волю, но и выполнение ряда военно-технических институциональных критериев. Интеграция Украины же в НАТО вызовет дополнительные риски для блока.

Сезгин также отмечает, что как для ведущих стран Европы, так и для Соединенных Штатов Америки (США) в приоритете управляемость рисков и предотвращение прямого вовлечения альянса в украинский конфликт.

Если же Украина будет принята в НАТО, то автоматически включатся обязательства по коллективной обороне, а это повысит уровень напряженности.

Кроме того, по мнению Сезгина, многие государства-члены НАТО оценивают экономические и оборонные издержки, что делает перспективу вступления Украины в альянс очень отдаленной.

Ранее Евросоюз и НАТО уличили в желании продолжать конфликт на Украине.

