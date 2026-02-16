Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:21, 16 февраля 2026Россия

Все пострадавшие при пожаре в московском хостеле оказались мигрантами

MK.RU: Пострадавшие при пожаре в хостеле на севере Москвы оказались мигрантами
Майя Назарова
СюжетПожар в Москве:

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

Все пострадавшие при пожаре в хостеле «Магистрал» на севере Москвы оказались мигрантами. Об этом стало известно MK.RU.

Как утверждает издание, в результате происшествия в здании в 1-м Магистральном тупике пострадали восемь человек. Их госпитализировали.

По данным MK.RU, у двоих иностранцев врачи выявили травмы и переломы, полученные при падении с высоты, у остальных --отравление продуктами горения.

Нескольким людям пришлось выпрыгивать с верхних этажей хостела, чтобы спастись от огня. Другие спускались вниз по простыням.

По предварительным данным, загорелись вещи постояльцев хостела, после этого огонь перекинулся на мебель. Всего выгорели две комнаты и коридор на этаже.

