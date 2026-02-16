Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 16 февраля 2026Россия

Появились подробности о спасении заблокированных при пожаре в московском хостеле

РЕН ТВ: Постояльцы спускались по простыням из горящего хостела на севере Москвы
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Постояльцы спускались по простыням из горящего хостела «Магистрал» на севере Москвы. Такие подробности о спасении заблокированных людей появились у РЕН ТВ.

В МЧС уточнили, что эвакуировать из здания в 1-м Магистральном тупике удалось 16 человек.

Людям пришлось выбираться на улицу по простыням с верхних этажей хостела. Некоторые выпрыгивали на импровизированные спасательный батут.

Травмы получили шесть постояльцев, их начали осматривать медики. Пожар уже удалось ликвидировать.

По предварительным данным, загорелись вещи постояльцев хостела, после этого огонь перекинулся на мебель. Всего выгорели две комнаты и коридор на этаже.

О пожаре в столичном хостеле стало известно утром в понедельник, 16 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Названы два вида самых вредных начинок для блинов

    Главный оппонент Орбана рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok