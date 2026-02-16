Появились подробности о спасении заблокированных при пожаре в московском хостеле

РЕН ТВ: Постояльцы спускались по простыням из горящего хостела на севере Москвы

Постояльцы спускались по простыням из горящего хостела «Магистрал» на севере Москвы. Такие подробности о спасении заблокированных людей появились у РЕН ТВ.

В МЧС уточнили, что эвакуировать из здания в 1-м Магистральном тупике удалось 16 человек.

Людям пришлось выбираться на улицу по простыням с верхних этажей хостела. Некоторые выпрыгивали на импровизированные спасательный батут.

Травмы получили шесть постояльцев, их начали осматривать медики. Пожар уже удалось ликвидировать.

По предварительным данным, загорелись вещи постояльцев хостела, после этого огонь перекинулся на мебель. Всего выгорели две комнаты и коридор на этаже.

О пожаре в столичном хостеле стало известно утром в понедельник, 16 февраля.