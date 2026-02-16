Реклама

12:34, 16 февраля 2026

Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

Валентина Рубцова заявила об опасности замены актеров и режиссеров нейросетями
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», высказалась об искусственном интеллекте (ИИ) в кинематографе. Ее слова передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

Артистка призналась, что не возражает, когда технологии применяются для «воскрешения» певцов. Однако не хотела бы, чтобы нейросети полностью заменили актеров.

«Я против того, чтобы ИИ всецело заменил актерскую братию, иначе придется отказаться от профессии режиссера, сценариста, художника по свету и далее по списку. Потому что можно все это сгенерировать», — отметила Рубцова.

Также она уточнила, что нейросети могут улучшить качество российского кинематографа.

Ранее звезда «Универа» назвала любимым иностранным фильмом нашумевшую картину про Адольфа Гитлера. Среди современных российских новинок Валентина отметила такие фильмы, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».

