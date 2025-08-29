Звезда «Универа» назвала любимым иностранным фильмом картину про Гитлера

Актриса Валентина Рубцова рассказала, почему любит старое советское кино

Актриса Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «СашаТаня», рассказала о своих любимых фильмах. Ее слова передает Общественная служба новостей.

Рубцова призналась, что тянется в основном к старому советскому кино.

«Среди любимых фильмов — "После дождичка в четверг" и всем известная "Золушка". Эти картины возвращают в мир детских чудес». Из зарубежных могу выделить "Кролик ДжоДжо", "Королевство полной луны", "Однажды в Голливуде"», — призналась актриса.

Среди современных российских новинок Валентина назвала такие фильмы, как «Аритмия», «Звезда» и «Зоология».

