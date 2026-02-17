На 17 февраля в России и в мире приходится несколько важных праздников. Православные верующие чтят память основателя Нижнего Новгорода князя Георгия, а в разных странах отмечают День спонтанного проявления доброты. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества празднуют 17 февраля и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День российских студенческих отрядов

Общероссийская студенческая организация была создана в 2004 году при поддержке и содействии Министерства образования. В нее входят учащиеся высших и среднеспециальных учебных заведений. Студенческие отряды помогают молодежи найти оплачиваемую работу на полставки или на полный день, но в дни каникул.

Организация тесно сотрудничает с Российским союзом молодежи. При этом студенческие отряды не считаются государственной структурой, они чаще всего функционируют при отдельных вузах.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

День службы горючего Вооруженных сил России

Служба считается одной из самых молодых в стране. Ее учредили 17 февраля 1936 года для снабжения войск горючим.

Свою важность служба доказала в годы Великой Отечественной войны, особенно в дни блокады Ленинграда. Тогда благодаря сплоченным действиям отважных сотрудников удалось прервать топливную блокаду города.

Современная служба стала преемницей советского «старшего брата».

Какие еще праздники отмечают в России 17 февраля

День кадета России также отмечают 17 февраля. В этот день в 1732 году был создан 1-й Шляхетный (Дворянский) кадетский корпус. Приказ подписана императрица Анна Иоанновна.

Праздники в мире

День спонтанного проявления доброты

Праздник достаточно молодой, но во многих странах он уже стал популярен. Родоначальником торжества были США, а точнее — благотворительные организации Америки, которые учредили этот праздник на большом тематическом слете в 1998 году.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В День спонтанного проявления доброты проходят марафоны, фестивали и другие мероприятия по поддержке тех, кто нуждается в помощи.

Многие западные страны присоединились к празднованию Дня спонтанного проявления доброты. В России же он пока не очень известен, правда, некоторые крупные компании стараются в этот день устраивать благотворительные мероприятия.

Какие еще праздники отмечают в мире 17 февраля

День «Кем мне быть?»

Европейский день кота

День песца

День построения воздушных замков

Церковный праздник

День памяти великого князя Георгия Владимирского

Великий Князь Владимирский Георгий родился в 1188 году, он был сыном Великого Князя Всеволода Большое Гнездо. Для укрепления позиций Руси Георгий основал город на месте, где Ока впадает в Волгу, и назвал его «Нов Град». Затем поселение стало Нижним Новгородом.

Георгий погиб в битве с монголами, которые в 1236 году начали свой поход на Европу. В 1645 году князя канонизировали. Мощи Георгия хранятся в Успенском соборе во Владимире.

День памяти преподобного Николая Исповедника

В этот день православные верующие вспоминают и почитают святого исповедника Николая, игумена Студийского. В народе этот день прозвали праздником Николая Студеного, потому что 17 февраля часто стоят сильные морозы.

Также его иногда называют «Волчьим сватом». Такое выражение пошло из народа, потому что считалось, что Николай знает, где обитают и отдыхают волки. И именно 17 февраля звери устраивают «свадьбы» в лесах, поэтому лучше там не показываться.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 февраля

День памяти иеромонаха Кирилла Новгородского

День памяти священномученика Мефодия, православного епископа

День памяти мученика Исидора Пелусиота

Фото: Илона Хварцкия / Sputnik / РИА Новости

Приметы 17 февраля

Если ветки деревьев низко нагнулись к земле, то нужно ждать метель;

если туман низко стоит, то будет оттепель;

если будешь лениться в этот день, то ничего хорошего в будущем не жди;

на Николу Студеного нужно ухаживать за скотом и вообще за домашними животными, тогда с ними все будет хорошо целый год.

Кто родился 17 февраля

Агния Барто (1901—1981)

Советская писательница и прославленный автор детских стихов Агния Барто родилась 1901 году в Ковно. Она закончила гимназию и балетную школу, затем училась в хореографическом училище и год проработала в балетной труппе.

Поэтический талант Барто заметили в 1924 году. Уже в следующем году первые произведения поэтессы опубликовали. Также Агния Барто была радиоведущей и автором сценариев к фильмам.

Майкл Джордан — известный американский баскетболист, двукратный победитель Олимпийских игр. По версии некоторых спортивных экспертов, лучший баскетболист в мире за всю историю.

Фото: Kirthmon Dozier / AP

Джордан сделал очень много для популяризации этого вида спорта. В том числе часто снимался в рекламе спортивных брендов, благодаря чему стал узнаваем даже среди тех, кто ничего не знает о баскетболе.

Кто еще родился 17 февраля