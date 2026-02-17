Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:11, 17 февраля 2026Ценности

51-летняя Пенелопа Крус показала новое откровенное фото со съемки для журнала

Актриса Пенелопа Крус показала фото в мини-платье со съемки для L'Officiel
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Greg Swales / L' OFFICIEL (Italia)

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус показала новое откровенное фото со съемки для итальянской версии журнала L'Officiel. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость предстала на размещенном черно-белом кадре в мини-платье. При этом она расстегнула его и продемонстрировала на камеру фигуру в боди, надетом поверх колготок. Кроме того, Крус позировала в кожаных сапогах с голенищами до бедра и на шпильках.

Поклонники оценили эффектный образ звезды фильмов «Ванильное небо» и «Бандитки» в комментариях: «Самая красивая и талантливая актриса», «Богиня, как всегда, прекрасна», «Какая ты красивая», «Королева», «Потрясающая женщина».

Ранее упомянутое издание опубликовало обложку с Пенелопой Крус. Тогда актрису запечатлели в костюме, который состоял из юбки с широким поясом и жакета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    В России увидели признак успешного удара по наемникам ВСУ

    На Западе вспомнили о пророческих словах Путина из мюнхенской речи

    Зеленский рассказал о необычных словах Уиткоффа перед переговорами с Россией

    51-летняя Пенелопа Крус показала новое откровенное фото со съемки для журнала

    Лукашенко назвал диктатуру «нужной и полезной»

    Раскрыта реакция Киева на возвращение Мединского к переговорам

    Умеров рассказал о ходе переговоров с Россией и США в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok