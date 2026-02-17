51-летняя Пенелопа Крус показала новое откровенное фото со съемки для журнала

Актриса Пенелопа Крус показала фото в мини-платье со съемки для L'Officiel

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус показала новое откровенное фото со съемки для итальянской версии журнала L'Officiel. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость предстала на размещенном черно-белом кадре в мини-платье. При этом она расстегнула его и продемонстрировала на камеру фигуру в боди, надетом поверх колготок. Кроме того, Крус позировала в кожаных сапогах с голенищами до бедра и на шпильках.

Поклонники оценили эффектный образ звезды фильмов «Ванильное небо» и «Бандитки» в комментариях: «Самая красивая и талантливая актриса», «Богиня, как всегда, прекрасна», «Какая ты красивая», «Королева», «Потрясающая женщина».

Ранее упомянутое издание опубликовало обложку с Пенелопой Крус. Тогда актрису запечатлели в костюме, который состоял из юбки с широким поясом и жакета.