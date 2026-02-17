ВСУ выпустили рекордное количество боеприпасов по российскому региону

МИД: ВСУ выпустили за сутки рекордные 200 боеприпасов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили рекордные 200 боеприпасов за сутки по Белгородской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передае ТАСС.

Так в МИД прокомментировали атаки ВСУ по региону с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивныхсистем залпового огня (РСЗО). Дипломат уточняет, что под удары попали Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа.

«Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований. На минувшей неделе в один из дней зафиксировано рекордное число выпущенных по гражданским объектам региона боеприпасов с применением БПЛА, артиллерии и РСЗО HIMARS — порядка 200», — рассказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода. Предварительно атака была осуществлена ракетами HIMARS.