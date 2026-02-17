Реклама

08:25, 17 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ выпустили рекордное количество боеприпасов по российскому региону

МИД: ВСУ выпустили за сутки рекордные 200 боеприпасов по Белгородской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили рекордные 200 боеприпасов за сутки по Белгородской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передае ТАСС.

Так в МИД прокомментировали атаки ВСУ по региону с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивныхсистем залпового огня (РСЗО). Дипломат уточняет, что под удары попали Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа.

«Белгородская область остается регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований. На минувшей неделе в один из дней зафиксировано рекордное число выпущенных по гражданским объектам региона боеприпасов с применением БПЛА, артиллерии и РСЗО HIMARS — порядка 200», — рассказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода. Предварительно атака была осуществлена ракетами HIMARS.

