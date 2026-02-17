Реклама

00:49, 17 февраля 2026Россия

Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, военные отражают налет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять воздушных целей над морской акваторией.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил Развожаев.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за четыре часа сбили 76 украинских беспилотников. В частности, над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае сбили 26 и 24 дрона соответственно. Еще 15 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря. Кроме того, в Республике Крым сбили шесть дронов.

