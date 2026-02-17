Реклама

Россия
00:24, 17 февраля 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 76 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята 16 февраля в период с 20:00 до 0:00 по московскому времени.

В частности, над акваторией Черного моря и в Краснодарском крае сбили 26 и 24 дрона соответственно. Еще 15 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

Кроме того, в Республике Крым сбили шесть дронов. В Белгородской и Воронежской областях уничтожили по два БПЛА, а в республике Адыгея поразили одну воздушную цель.

Ранее жители двух российских городов заявили о взрывах. Речь шла об Анапе и Геленджике.

