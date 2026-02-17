Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

Бобр решил построить хатку прямо у элитного жилого комплекса (ЖК) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Животное начало собирать материалы для строительства хатки в районе Черной речки. Грызун прогрыз ствол тонкого дерева и таскал части для строительства жилища.
В России агрессивные канадские бобры выжили местных сородичей, сообщал ранее эколог Илья Рыбальченко. Они сильнее и лучше приспособлены к жестокой среде, и гораздо быстрее стачивают заросли. По словам ученого, на Северо-Западе страны бобров приходится выселять в безлюдные места.
Для восстановления популяции российского вида необходимо отселять их в безопасные зоны и размножать, добавил он.
Ранее на западе Москвы решили защититься от бобров, которые грызут деревья. Жители города решили защитить деревья у реки Сетунь фанерой и кусками металла.