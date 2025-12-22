Реклама

Экономика
20:52, 22 декабря 2025Экономика

В Москве вступили в борьбу с бобрами

На западе Москвы около реки Сетунь установили заграждения от бобров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На западе Москвы решили защититься от бобров, которые грызут деревья. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимке, сделанном недалеко от берега реки Сетунь, можно увидеть кусок фанеры, а также обрезки металла, которыми «обмотали» пострадавшие деревья в качестве заграждения от незваных гостей. «Остановит ли это зубастых — большой вопрос, в любом случае рядом есть и другие претенденты», — отметил автор публикации.

В этот же день стало известно, что в Москве в конце декабря распустились растения и выросли грибы, которые внешне напоминают зимние опята.

Ранее в декабре сообщалось, что один из жилых комплексов на юго-западе Москвы атаковали мыши.

