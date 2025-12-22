Реклама

Экономика
19:04, 22 декабря 2025Экономика

В Москве в конце декабря распустились растения

В Москве в конце декабря распустились растения и выросли грибы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Vadym Zaitsev / Shutterstock / Fotodom

В российской столице в конце декабря распустились растения и выросли грибы. Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимках, опубликованных в посте, можно увидеть листья растения салатового оттенка, пробивающегося из земли возле дерева, а также грибы, которые внешне напоминают зимние опята. «Все бы ничего, вот только на календаре 22 декабря», — отметил автор материала.

Где именно в регионе были замечены не боящиеся холодов растения, не сообщается.

Ранее в декабре стало известно, что в Ленинградской области продолжается грибной сезон, который традиционно закрывается еще в октябре. Так, в лесу в Ломоносовском районе Петербурга в начале второй декады декабря грибникам удалось собрать целую корзину зимних опят, вешенок, рядовок и лисичек.

