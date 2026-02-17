Реклама

Экономика
07:52, 17 февраля 2026

Дерево рухнуло на россиянку и отправило ее в больницу

В Воронеже дерево упало на женщину, она попала в больницу
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Pixabay

В Воронеже дерево рухнуло на женщину. С полученными травмами пострадавшую отправили в больницу, сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 16 февраля, на улице Старых Большевиков. Дерево упало на проходившую мимо женщину. Причины и другие обстоятельства падения не уточняются. Пострадавшая выжила, но получила травмы — ее госпитализировали.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку на предмет исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее в Ростове-на-Дону дерево рухнуло на балкон жилого дома. В ответ на жалобу в управляющей компании заявили, что содержание деревьев вблизи домов в зону ответственности организации не относится, и предложили обратиться в мэрию. Получив отказ в УК, жильцы позвонили в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место, однако собственными силами снять дерево не смогли.

