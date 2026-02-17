Подполковник Дэвис: Запад смирился с перспективой превращения Украины в пыль

Западные лидеры смирились с перспективой превращения Украины в пыль, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Запад больше не может поддерживать Киев в интенсивном режиме. Дэвис добавил: партнеры Украины знают правду об экономике, о балансе сил в зоне конфликта. «И их вполне устраивает перспектива буквально превратить в пыль Украину», — подчеркнул он.

По мнению военного, западные страны опустошили свои запасы вооружений, оказавшись в крайней степени уязвимости перед внешними угрозами.

Ранее публицист и радиоведущий Скотт Хортон писал, что Запад хочет нанести ущерб России руками Украины.