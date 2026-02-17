Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 17 февраля 2026Мир

Американский военный заявил о перспективе превращения Украины в пыль

Подполковник Дэвис: Запад смирился с перспективой превращения Украины в пыль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Западные лидеры смирились с перспективой превращения Украины в пыль, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Запад больше не может поддерживать Киев в интенсивном режиме. Дэвис добавил: партнеры Украины знают правду об экономике, о балансе сил в зоне конфликта. «И их вполне устраивает перспектива буквально превратить в пыль Украину», — подчеркнул он.

По мнению военного, западные страны опустошили свои запасы вооружений, оказавшись в крайней степени уязвимости перед внешними угрозами.

Ранее публицист и радиоведущий Скотт Хортон писал, что Запад хочет нанести ущерб России руками Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Американский военный заявил о перспективе превращения Украины в пыль

    Тревел-блогерша назвала недостатки самого популярного курортного города России

    Трамп снова поторопил Украину в вопросе мирного урегулирования

    Дмитриев заявил об ошибках Германии в отношении России

    Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе из-за прорыва канализации

    Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    Сексолог раскрыла небанальный способ оживить сексуальную жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok