23:11, 26 января 2026

В США объяснили заинтересованность Запада в конфликте России и Украины

Публицист Хортон: Запад хочет нанести ущерб России руками Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Запад до сих пор поддерживает Украину и не хочет завершения конфликта, потому что преследует цель как можно сильнее навредить России. Однако затягивание конфликта в итоге нанесет урон самому Западу, считает публицист и радиоведущий Скотт Хортон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По его словам, на Западе заранее понимали, что Украина не сможет одержать победу в конфликте, однако преследовали другую цель. «Смысл был в том, чтобы затянуть войну как можно на дольше, ведь украинцы для них не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель», — сказал Хортон.

По его словам, в итоге от этого конфликта рискует пострадать Запад — публицист считает, что эскалация «создает все больше возможностей для того, чтобы все пошло наперекосяк».

Ранее дипломат Всеволод Гребенщиков заявил, что есть риск вовлечения стран НАТО в конфликт на Украине.

