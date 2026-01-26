Ситуация на украинском направлении постепенно деградирует. Нельзя не брать во внимание риск того, что география текущего конфликта может расшириться. На это указал замглавы департамента внешнеполитического планирования МИД России Всеволод Гребенщиков в статье для журнала «Международная жизнь».
«В целом ситуация на украинском направлении сохраняет тенденцию к дальнейшей деградации с рисками вовлечения в конфликт стран НАТО и расширения его географии», — написал дипломат.
Он также предположил, что Киев, выстраивая свою стратегию, надеется, что Запад обеспечит ему долгосрочную военную и финансовую поддержку. При этом вовлечение европейских стран в прямой конфликт с Россией, по его мнению, стало бы для Украины идеальным исходом.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не останется другого выбора, кроме как заключить соглашение, выработанное Россией и американским президентом Дональдом Трампом.