Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 26 января 2026Мир

В МИД России рассказали о риске вовлечения стран НАТО в конфликт на Украине

Дипломат Гребенщиков: Ситуация на украинском направлении деградирует
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Ситуация на украинском направлении постепенно деградирует. Нельзя не брать во внимание риск того, что география текущего конфликта может расшириться. На это указал замглавы департамента внешнеполитического планирования МИД России Всеволод Гребенщиков в статье для журнала «Международная жизнь».

«В целом ситуация на украинском направлении сохраняет тенденцию к дальнейшей деградации с рисками вовлечения в конфликт стран НАТО и расширения его географии», — написал дипломат.

Он также предположил, что Киев, выстраивая свою стратегию, надеется, что Запад обеспечит ему долгосрочную военную и финансовую поддержку. При этом вовлечение европейских стран в прямой конфликт с Россией, по его мнению, стало бы для Украины идеальным исходом.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не останется другого выбора, кроме как заключить соглашение, выработанное Россией и американским президентом Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Категорически нарушает традиции». Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против Богомолова

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В МИД России рассказали о риске вовлечения стран НАТО в конфликт на Украине

    Генсек НАТО откровенно высказался о территориях Украины

    Бывший военный из Испании рассказал о зверствах ВСУ

    Папарацци сняли Бьянку Цензори в прозрачном наряде во время прогулки с Канье Уэстом

    Город на Украине частично остался без света и тепла после серии взрывов

    Продюсер назвал причину участия россиян в фестивале Лаймы Вайкуле

    Самолет-разведчик США заметили недалеко от Мурманска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok