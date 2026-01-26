В МИД России рассказали о риске вовлечения стран НАТО в конфликт на Украине

Дипломат Гребенщиков: Ситуация на украинском направлении деградирует

Ситуация на украинском направлении постепенно деградирует. Нельзя не брать во внимание риск того, что география текущего конфликта может расшириться. На это указал замглавы департамента внешнеполитического планирования МИД России Всеволод Гребенщиков в статье для журнала «Международная жизнь».

«В целом ситуация на украинском направлении сохраняет тенденцию к дальнейшей деградации с рисками вовлечения в конфликт стран НАТО и расширения его географии», — написал дипломат.

Он также предположил, что Киев, выстраивая свою стратегию, надеется, что Запад обеспечит ему долгосрочную военную и финансовую поддержку. При этом вовлечение европейских стран в прямой конфликт с Россией, по его мнению, стало бы для Украины идеальным исходом.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн предположил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не останется другого выбора, кроме как заключить соглашение, выработанное Россией и американским президентом Дональдом Трампом.