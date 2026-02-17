Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край пострадали два человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Ильской Северского района. «Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в оперштабе.

Кроме того, там уточнили, что повреждения получили четыре частных дома, в двух из них начался пожар — сейчас их ликвидируют. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в Северском районе раздалось более десяти взрывов.