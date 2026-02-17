Взрывы вновь прогремели на юге России

Shot: В Краснодарском крае прогремели взрывы, повреждены несколько домов

В Северском районе Краснодарского края раздалось несколько мощных взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать регион.

«Работает ПВО, уже сбиты десятки воздушных целей. По словам очевидцев, в районе часа ночи в небе над Северским районом начали раздаваться громкие взрывы, всего их было слышно более десяти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе поселка Ильский после взрывов было видно зарево. По предварительной информации, там получили повреждения несколько частных домов, начался пожар. Официальная информация пока не поступала.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 76 дронов ВСУ. Большая часть из них была сбита над Черным морем и Краснодарским краем — 26 и 24 соответственно.

