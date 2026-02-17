Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:39, 17 февраля 2026Экономика

«Единая Россия» попросила ФАС осуществить проверку из-за завышения тарифов ЖКХ

Партия «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по факту подорожания ЖКУ
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Партия «Единая Россия» инициировала проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по факту необоснованного завышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, сообщается в Telegram-канале фракции.

Обоснованное повышение может составлять 1,7 процента, и связано это с повышением НДС, отметил депутат. «Все остальное — это предмет детальнейших разбирательств и наказания ответственных в случае необходимости», — сказал он, указав на то, что некоторые граждане столкнулись с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ, как уже случалось летом.

Как заявил Пахомов, летом прошлого года в ходе совместной работы «Единой России» и ФАС удалось пересмотреть тарифную политику и вернуть россиянам 110 миллиардов рублей.

Теперь партия нацелена добиться повышения прозрачности тарифной политики.

Ранее в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который подразумевает введение моратория на повышения тарифов ЖКХ. В случае принятия закона мораторий продлится два года и будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028-го.

В феврале россияне пожаловались на счета за ЖКУ, которые выросли вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В военной комендатуре под Петербургом прогремел взрыв. Есть жертвы

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    На Западе оценили готовность России к урегулированию на Украине

    В Казахстане произошло мощное землетрясение

    Ситуацию со взрывом в военкомате российского города взяли под контроль

    ВСУ атаковали Крым

    Царица вышла из берегов и затопила улицу в российском городе

    Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла 11 секретов похудения

    Раскрыто число возвращенных с начала года граждан России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok