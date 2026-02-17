«Единая Россия» попросила ФАС осуществить проверку из-за завышения тарифов ЖКХ

Партия «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по факту подорожания ЖКУ

Партия «Единая Россия» инициировала проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по факту необоснованного завышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, сообщается в Telegram-канале фракции.

Обоснованное повышение может составлять 1,7 процента, и связано это с повышением НДС, отметил депутат. «Все остальное — это предмет детальнейших разбирательств и наказания ответственных в случае необходимости», — сказал он, указав на то, что некоторые граждане столкнулись с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ, как уже случалось летом.

Как заявил Пахомов, летом прошлого года в ходе совместной работы «Единой России» и ФАС удалось пересмотреть тарифную политику и вернуть россиянам 110 миллиардов рублей.

Теперь партия нацелена добиться повышения прозрачности тарифной политики.

Ранее в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который подразумевает введение моратория на повышения тарифов ЖКХ. В случае принятия закона мораторий продлится два года и будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028-го.

В феврале россияне пожаловались на счета за ЖКУ, которые выросли вдвое после индексации. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области.