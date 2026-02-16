Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:23, 16 февраля 2026Экономика

В Госдуме вновь предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ

Законопроект о моратории на рост тарифов ЖКХ внесен на рассмотрение в Госдуму
Виктория Клабукова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В России могут ввести мораторий на повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, выяснили РИА Новости.

Одним из авторов инициативы выступил депутат Юрий Афонин. В случае принятия закона мораторий продлится два года и будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028-го. Актуальные нормы Жилищного кодекса допускают увеличение платы за «коммуналку» не выше максимальных индексов, однако их значения сильно варьируются в зависимости от региона, говорится в документе. Проект, по задумке парламентария, позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей, благодаря чему россияне смогут планировать свой бюджет на годы вперед. В частности, инициатива направлена на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан.

Ранее с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы Валерий Гартунг. По его мнению, в текущих экономических условиях ресурсоснабжающим организациям стоит «поумерить аппетиты».

В феврале многие россияне столкнулись с запредельными счетами за ЖКХ. После индексации тарифов суммы в квитанциях выросли вдвое. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Второе и более значительное повышение ожидается в октябре. Сильнее всего счета вырастут в Ставрополье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Европе предрекли большую трагедию

    В Европе пожаловались на абьюз со стороны США

    Эскортница назвала любимую секс-позу клиентов

    Названа «самая крупная битва» Мюнхенской конференции

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Учительница получила черепно-мозговую травму во время урока в российской школе

    В Госдуме вновь предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok