В Госдуме вновь предложили ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ

Законопроект о моратории на рост тарифов ЖКХ внесен на рассмотрение в Госдуму

В России могут ввести мораторий на повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, выяснили РИА Новости.

Одним из авторов инициативы выступил депутат Юрий Афонин. В случае принятия закона мораторий продлится два года и будет действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028-го. Актуальные нормы Жилищного кодекса допускают увеличение платы за «коммуналку» не выше максимальных индексов, однако их значения сильно варьируются в зависимости от региона, говорится в документе. Проект, по задумке парламентария, позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить финансовую нагрузку на потребителей, благодаря чему россияне смогут планировать свой бюджет на годы вперед. В частности, инициатива направлена на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан.

Ранее с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы Валерий Гартунг. По его мнению, в текущих экономических условиях ресурсоснабжающим организациям стоит «поумерить аппетиты».

В феврале многие россияне столкнулись с запредельными счетами за ЖКХ. После индексации тарифов суммы в квитанциях выросли вдвое. Жалобы поступают от жителей Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Второе и более значительное повышение ожидается в октябре. Сильнее всего счета вырастут в Ставрополье.