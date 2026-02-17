Реклама

Силовые структуры
15:04, 17 февраля 2026Силовые структуры

К 13-летней тиктокерше нагрянула полиция после видео с кастрюлей на голове

В Сочи полиция начала проверку в отношении 13-летней тиктокерши за видео о ПВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

В Сочи полиция начала проверку в отношении 13-летней тиктокерши, высмеивающей работу ПВО в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ходе мониторинга полицейские нашли видео, на котором подросток с кастрюлей на голове смеется над атакой по городу украинскими беспилотниками. Героиню видео установили, ею оказалось школьница. Полицейским девочка объяснила, что сняла ролик, чтобы снять стресс у ее друзей из-за атак, и не хотела высмеивать или дискредитировать Российскую армию.

Со школьницей проведена беседа, ее поставят на школьный учет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию.

