К 13-летней тиктокерше нагрянула полиция после видео с кастрюлей на голове

В Сочи полиция начала проверку в отношении 13-летней тиктокерши за видео о ПВО

В Сочи полиция начала проверку в отношении 13-летней тиктокерши, высмеивающей работу ПВО в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ходе мониторинга полицейские нашли видео, на котором подросток с кастрюлей на голове смеется над атакой по городу украинскими беспилотниками. Героиню видео установили, ею оказалось школьница. Полицейским девочка объяснила, что сняла ролик, чтобы снять стресс у ее друзей из-за атак, и не хотела высмеивать или дискредитировать Российскую армию.

Со школьницей проведена беседа, ее поставят на школьный учет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию.