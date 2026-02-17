Лидер Ирана Хаменеи пообещал раскрытие новых секретов после «острова разврата»

Данные, раскрытые об «острове морального разврата», продемонстрировали суть западной цивилизации и либеральной демократии. Об этом написал в соцсети X верховный лидер Ирана (рахбар) Али Хаменеи, пообещав, что это, вероятно, не последние секреты, которые вскоре будут раскрыты.

«Им [западной цивилизации и либеральной демократии] 200-300 лет, и таков конечный результат», — отметил Хаменеи.

По его словам, подобных «острову разврата» случаев существенно больше, и такие факты вскоре начнут всплывать наружу. Иранский лидер не упомянул, о каком острове идет речь, предположительно, он имел в виду скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, который начался с публикаций Минюстом США файлов по его делу.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в торговле людьми и связях с Эпштейном. В электронном письме из рассекреченных файлов финансиста обсуждалась возмжность запросить ордер на арест украинского лидера.