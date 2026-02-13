Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
13:58, 13 февраля 2026Мир

Зеленского уличили в торговле людьми и связях с Эпштейном

Die Weltwoche: Зеленский связан с торговлей людьми и Эпштейном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский связан с преступными действиями известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и торговлей людьми. Об этом сообщает Die Weltwoche.

«Возможно, мы сможем запросить ордер на арест Зеленского за торговлю людьми — молодыми женщинами и детьми», — говорится в электронном письме от 25 февраля 2025 года из файлов Эпштейна.

Уточняется, что ни отправитель, ни адресат сообщения неизвестны. Однако, вероятно, речь идет о женщине.

Ранее стало известно, что в опубликованных документах по делу Эпштейна упомянут некий «бойфренд» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) президента Франции Эммануэля Макрона. В одном из писем Эпштейн говорит, что ему показали фото этого человека.

