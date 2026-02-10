В опубликованных документах по делу Эпштейна упомянут «бойфренд» Макрона

В опубликованных документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна упомянут некий «бойфренд» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) президента Франции Эммануэля Макрона. Документ со скриншотом переписки финансиста опубликован на сайте Министерства юстиции США.

«Помимо других пикантных деталей, мне показали фото бойфренда Макрона. Ах, лицемерие», — написал Эпштейн бывшему советнику президента США Стивену Бэннону.

В ответ Бэннон задался вопросом о правдивости этого сообщения, уточнив, имеется ли в виду некий солдат. Эпштейн отметил в переписке, что после увиденного им снимка фраза «я прикрою твою спину» обрела новый смысл.

Ранее стало известно, что Макрон вел дела с Эпштейном через посредника в 2016 году, когда занимал пост министра экономики.