Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 10 февраля 2026Мир

В файлах по делу Эпштейна нашли «бойфренда» Макрона

В опубликованных документах по делу Эпштейна упомянут «бойфренд» Макрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / L.Urman / Starface / Globallookpress.com

В опубликованных документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна упомянут некий «бойфренд» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) президента Франции Эммануэля Макрона. Документ со скриншотом переписки финансиста опубликован на сайте Министерства юстиции США.

«Помимо других пикантных деталей, мне показали фото бойфренда Макрона. Ах, лицемерие», — написал Эпштейн бывшему советнику президента США Стивену Бэннону.

В ответ Бэннон задался вопросом о правдивости этого сообщения, уточнив, имеется ли в виду некий солдат. Эпштейн отметил в переписке, что после увиденного им снимка фраза «я прикрою твою спину» обрела новый смысл.

Ранее стало известно, что Макрон вел дела с Эпштейном через посредника в 2016 году, когда занимал пост министра экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с ВСУ

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Водонапорная башня рухнула в российском селе и оставила жителей без воды

    Женщина сбросила 61 килограмм и продолжила есть фастфуд

    Телезвезда сделала заявление после изнасилования

    51-летняя телеведущая Довлатова раскрыла схему обмана звездного пластического хирурга

    В файлах по делу Эпштейна нашли «бойфренда» Макрона

    Писательницу признали виновной в сексуализации детей в книге

    В США назвали главную характеристику Ту-160М

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok