16:26, 17 февраля 2026

Лукашенко нашел способ напугать авторов санкций

Лукашенко: Попавшие под санкции страны должны объединиться и показать силу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Те, кто ввел санкции, испугаются, если подверженные ограничениям страны смогут объединиться и показать свою силу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, попавшие под санкционные ограничения страны должны «объединиться и показать свою силу и мощь».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда была ориентирована на Россию. По его словам, между Москвой и Минском существует экономическое и политическое единство.

