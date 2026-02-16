Реклама

Лукашенко высказался о возможности разрыва отношений России и Белоруссии

Лукашенко: Нет той силы, которая сегодня способна оторвать Белоруссию от России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Белоруссия всегда была ориентирована на Россию. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, передает агентство БелТА.

«Нет той силы, которая сегодня способна оторвать Белоруссию от России и Россию от Белоруссии. Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века», — высказался президент республики о возможности разрыва отношений с Россией.

По словам Лукашенко, между Морской и Минском существует экономическое и политическое единство. Главными союзниками Белоруссии он называет Россию и Китай. Лукашенко характеризует эти страны как «жизненно необходимые для существования Белоруссии».

