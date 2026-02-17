Реклама

22:02, 17 февраля 2026Бывший СССР

Лукашенко назвал диктатуру «нужной и полезной»

Лукашенко: Даже Трамп признал, что диктатура всегда была необходима
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал диктатуру нужной. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна, когда есть ответственность», — сказал он.

По его словам, разделение властей способствует безответственности. Глава республики подчеркнул, что «те, кто хотели, как китайцы, выжить», не делили власть, а работали.

Ранее Лукашенко назвал позорищем завоз российской свинины в Белоруссию. Суммарную стоимость поставок этого вида мяса из России в Белоруссию он оценил в 200 миллионов долларов. «Мы из России завозим свинину... Позорище», — констатировал президент.

