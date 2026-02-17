Реклама

Культура
17:55, 17 февраля 2026Культура

Мать звезды «Универа» рассказала о поисках сына на полях СВО

Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мать актера Николая Ткаченко, снимавшегося в сериалах «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», Инна раскрыла подробности поисков сына, который пропал в зоне специальной военной операции (СВО), куда отправился добровольцем. Ее слова передает aif.ru.

«Информация о Николае пока не поступала. Сдавала ДНК, оформила розыскную карту, сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев», — сообщила женщина.

Известно, что в зоне боевых действий ежедневно ведутся поисковые работы, часть сослуживцев Ткаченко уже удалось обнаружить.

Ранее стало известно, что российского актера театра и кино Николая Ткаченко удостоят государственных наград. Мать артиста заявила, что сама связалась с частью, где служил ее сын, и узнала о будущих наградах.

