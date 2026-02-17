Economist: У Украины нет права на ошибку на переговорах

Заключение быстрого соглашения или затягивание переговоров является главным вопросом для Украины. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Утверждается, что у Киева «почти нет права на ошибку», хотя европейские лидеры, которыми движут «собственные корыстные интересы», уверены, что положение Украины со временем может улучшиться. Отмечается, что Киеву желательно добиться «прочного соглашения», однако это потребует уступок от России и предоставления гарантий безопасности от США.

«Действительно ли Украине больше подойдет быстрая сделка или же она может выиграть, подождав, — это вопрос тонкого баланса. Риски есть и в том, и в другом варианте. Мы говорим о потенциальных проблемах в России в какой-то неясный момент в будущем. Украина уже находится в кризисе», — указано в статье.

С 17 по 18 февраля в Женеве проходит новый раунд переговоров России и Украины. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.