На Западе оценили готовность России к урегулированию на Украине

WP: Россия готова к миру на Украине только на своих условиях

Россия действительно готова к урегулированию конфликта на Украине, но только на своих условиях. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники

«Похоже, они действительно хотят мира. Но они хотят мира только на своих условиях (...). Все говорят о продуктивности переговоров (...). Мы согласовали то, что удалось согласовать, но дальше дело не продвигается», — заявил собеседник издания, близкий к переговорному процессу.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к переговорам, а их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он также подчеркнул, что для урегулирования конфликта Вооруженные силы Украины должны покинуть всю территорию Донбасса.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Подчеркивается, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит помощник президента Владимир Мединский.