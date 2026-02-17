GP: В Хорватии попросили ИИ разработать мирный план по Украине

В Хорватии попросили искусственный интеллект разработать мирный план по Украине. Об этом рассказал колумнист портала Geopolitika.news Зекериях Смайич.

Он попросил ИИ-ассистента создать «алгоритмический мирный договор», отметив, что традиционные политические методы за четыре года конфликта исчерпались.

Искусственный интеллект считает 2026 год переломным. Как уточнил журналист, алгоритм считает вероятным «обоюдное истощение сил, хотя с обеих сторон есть скрываемое желание закончить вооруженный конфликт».

При этом расчеты показывают, что боевые действия могут продлиться в 2027 году, как минимум до августа, особенно если в зону активных интересов попадет Одесса.

ИИ пришел к выводу, что конфликт на Украине является «войной геополитических ценностей», он может быть завершен, если Евросоюз и его партнеры возьмут на себя политическую и экономическую ответственность за судьбу республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине одним большим пакетом.