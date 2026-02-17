Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:27, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

На Западе заявили о риске войны из-за Украины

Прауд: Вступление Украины в ЕС без диалога с Россией грозит новой войной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) без восстановления диалога с Россией грозит новой, более масштабной войной. О риске конфликта заявил бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд на своем YouTube-канале.

«Если говорить лишь о прекращении конфликта и вступлении Украины в ЕС, (…) но не обсуждать отношения с Россией, то (…) в ЕС вступит крайне враждебно настроенная Украина, сохраняющая антагонистическую позицию по отношению к России», — подчеркнул Прауд.

По его словам, ключом к миру в Европе является нормализация отношений с Россией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Эстонии и другим странам НАТО следует воздержаться от провокаций против России, так как США в этом случае не станут их защищать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине считают, что США могли дать команду для принуждения Зеленского к мирному соглашению. О чем идет речь?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В Одессе случился полный блэкаут после налета «Гераней»

    В Windows вернут долгожданную функцию

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема без бюстгальтера попала в объектив папарацци

    На Западе заявили о риске войны из-за Украины

    Трамп оценил предстоящие переговоры по Украине

    В двух российских городах прозвучали взрывы

    Политик попытался похитить 16-летнюю школьницу и устроил драку с ее родными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok