Прауд: Вступление Украины в ЕС без диалога с Россией грозит новой войной

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) без восстановления диалога с Россией грозит новой, более масштабной войной. О риске конфликта заявил бывший посол Великобритании в РФ Иэн Прауд на своем YouTube-канале.

«Если говорить лишь о прекращении конфликта и вступлении Украины в ЕС, (…) но не обсуждать отношения с Россией, то (…) в ЕС вступит крайне враждебно настроенная Украина, сохраняющая антагонистическую позицию по отношению к России», — подчеркнул Прауд.

По его словам, ключом к миру в Европе является нормализация отношений с Россией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Эстонии и другим странам НАТО следует воздержаться от провокаций против России, так как США в этом случае не станут их защищать.

