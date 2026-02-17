Назван главный провокатор сердечной недостаточности

Врач Лысакова назвала неконтролируемую гипертонию провокатором болезней сердца

Кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Юлия Лысакова перечислила основные причины развития хронической сердечной недостаточности. О главных провокаторах болезней сердца она поговорила с «Лентой.ру».

Главным провокатором сердечной недостаточности Лысакова назвала неконтролируемую гипертонию. «В мире до 1,5 миллиарда человек живут с повышенным давлением, и 95 процентов случаев сердечной недостаточности спровоцированы именно этой патологией. Поэтому так важно своевременно диагностировать и лечить ее», — подчеркнула кардиолог.

Второй по степени распространенности причиной сердечной недостаточности является ишемическая болезнь сердца, вызванная атеросклерозом коронарных артерий. При этом, как отметила Лысакова, на долю таких заболеваний, как нарушения ритма, перикардиты и пороки сердца приходится всего от 5 до 10 процентов случаев этой патологии.

«Сердечная недостаточность связана с высокой смертностью: в течение года от нее умирает каждый пятый человек, в течение пяти лет — каждый второй. Особенно опасно, если эта патология развивается в дуэте с хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом или ожирением», — добавила доктор.

