22:28, 17 февраля 2026

Названа «самая большая проблема» для Украины при проведении выборов

Кнайсль назвала миграцию большой проблемой для Украины при проведении выборов
Марина Совина
Фото: Anton Vaganov / Reuters

При организации выборов на Украине большая проблема будет заключаться в том, чтобы сформировать регистрационные списки избирателей. Сделать это будет трудно из-за массовой миграции. Такое мнение выразила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью телеканалу «RT на французском».

«Я вижу самый большой вызов для Украины в том, чтобы разработать избирательный список и регистрационные списки избирателей. Кто живет, где живет и где будет голосовать. Это самая большая проблема», — высказалась она. Кнайсль отметила, что массовая миграция была еще до 2022 года, и миллионы украинцев проживают в таких странах, как Польша, Венгрия, ФРГ.

Помимо этого, добавила экс-министр иностранных дел Австрии, работа по созданию данных списков потребует много времени, это не получится сделать за пару месяцев.

Ранее российский политолог Евгений Михайлов заявил, что Владимир Зеленский всячески избегает заключения мирного соглашения и проведения выборов из-за того, что его популярность среди украинцев резко упала. Михайлов отметил, что Украина до сих пор держится только благодаря поддержке западных партнеров.

