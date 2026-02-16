Политолог Михайлов: Зеленский боится выборов и мира из-за падения рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский всячески избегает заключения мирного соглашения и проведения выборов из-за того, что его популярность среди украинцев резко упала. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил российский политолог Евгений Михайлов.

«На фоне экономического краха и нынешнего существования Украины исключительно благодаря поддержке извне у Зеленского резко упал рейтинг среди населения, из-за чего он максимально будет затягивать выборы», — пояснил эксперт, добавив, что, согласившись на мир, украинский лидер рискнет не только политической карьерой, но и жизнью.

Михайлов отметил, что Украина до сих пор держится только благодаря поддержке западных партнеров — по его мнению, без них Зеленский был бы более договороспособен. «Есть еще и украинские ультранационалисты, которых Зеленский панически боится. Он стал фактически их заложником внутри Украины и понимает, что, сверни он в сторону, у них хватит возможностей его ликвидировать», — считает политолог.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия не согласится на двухмесячное прекращение огня, так как понимает, что в это время Запад будет готовить Киев к дальнейшему сопротивлению, поэтому Москва готова вести переговоры где угодно, но не перестанет вести активные наступательные действия.

Ранее Зеленский заявил, что Украина согласилась на все реалистичные предложения США.