«Европа выглядит растерянной». В Мюнхене между Макроном и Мерцем произошел конфуз. Это стало сигналом раскола в ЕС

BZ: Конфуз c Макроном и Мерцем в Мюнхене указал на раскол между ними

Конфуз, который случился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном, показал глубокий кризис в отношениях Парижа и Берлина, сообщает издание Berliner Zeitung.

Инцидент произошел на пресс-конференции Макрона с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Глава Франции несколько раз пытался поздороваться с Мерцем. Однако канцлер не реагировал и игнорировал его.

После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется «хромой уткой», а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему Berliner Zeitung

По данным издания, в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров. Наиболее ярким примером этого служит конфликт на Украине. В материале также отмечается, что внутренний раскол Европы сопровождается постоянным снижением поддержки прежнего курса со стороны населения.

Макрон предсказал тяжелую судьбу для Европы через пять лет

Президент Франции заявил, что Европа находится в стадии, в которой может надеяться только на себя. По его мнению, жители европейских стран ощущают отчаяние и не могут представить, как далеко Соединенные Штаты желают зайти. Он отметил, что имеет в виду не только ситуацию в Гренландии, которая показала Европе, что она находится под угрозой.

Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон также добавил, что Европа трусливо вздохнула с облегчением после преодоления гренландского кризиса. Он сообщил, что были угрозы и запугивание, а затем Вашингтон внезапно отступил. По его словам, Европа посчитала, что все закончилось, однако об этом нельзя переставать думать ни на секунду, так как ежедневно возникают новые угрозы.

Политик также заявил, что Европа столкнулась с геополитическим и геоэкономическим чрезвычайным положением. Он отметил, что если в Евросоюзе не начнут активнее инвестировать в экономику, избавляясь от барьеров, мешающих более быстрому развитию, то американские технологии и китайский импорт «отбросят в сторону» государства континента.

В Европе произошел раскол из-за Путина

Великобритания выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу. По данным Politico, британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Отмечается, что европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным отношениям Алексей Чепа назвал Британию наиболее активной стороной в плане эскалации напряженности.

Мы помним позицию [бывшего британского премьера Бориса] Джонсона в 2022 году. Когда были достигнуты определенные договоренности, он сумел их сломать. И сейчас, когда мы слышали с вами заявления Франции и Италии, после этого [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц заявлял о том, что Россия является частью Европы, и о том, что надо каким-то образом вести диалог, Великобритания стоит по-прежнему на позиции войны до последнего украинца. Она не член Евросоюза и, наверное, в ее интересах в том числе стоит и распад этой организации Алексей Чепа Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям

Также раскол в Европе связывают с позицией Фридриха Мерца по переговорам с российским лидером. По данным Berliner Zeitung, в Евросоюзе все большую популярность набирает призыв Франции и Италии о необходимости говорить с Москвой.

Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы Berliner Zeitung

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Мерц плохо знает историю и вновь готовит Германию к войне.