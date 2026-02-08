В Германии в словах Мерца о Путине увидели раскол в Европе

Berliner Zeitung: Слова Мерца о Путине говорят о расколе в Европе

Европа переживает раскол из-за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкая Berliner Zeitung.

В материале говорится о том, что в Евросоюзе все большую популярность набирает позиция Франции и Италии о необходимости говорить с Москвой.

«Поразительно, что по сравнению с другими странами, такими как Франция или Италия, Германия проявляет сдержанность в дипломатических усилиях и до сих пор не проявила собственной инициативы», — отмечается в тексте.

Авторы напомнили, что всего неделю назад Мерц отклонил призывы к прямым переговорам с Путиным. Издание направило правительству Германии запрос, почему до сих пор не предпринято никаких дипломатических инициатив в отношении России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц плохо знает историю и вновь готовит Германию к войне.