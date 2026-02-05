Глава МИД РФ Лавров: Мерц на практике готовит Германию к войне

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц плохо знает историю и снова готовит Германию к войне. Об этом пишет RT.

В разговоре с ведущим Риком Санчесом министр иностранных дел отметил, что после нескольких относительно спокойных лет при Ангеле Меркель, при таком не очень понятном периоде, когда Олаф Шольц был канцлером, когда Фридрих Мерц пришел на этот пост — он сделал очень яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Лавров также напомнил, что именно Мерц снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды.

Министр подчеркнул, что действия канцлера Германии являются подготовкой к войне.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США рассматривают украинский вопрос как нежелательное «наследство» администрации бывшего президента США Джо Байдена и хотят от него отделаться.