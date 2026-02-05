Глава МИД РФ Лавров рассказал о желании США отделаться от Украины

США рассматривают украинский вопрос как нежелательное «наследство» администрации бывшего президента США Джо Байдена и хотят от него отделаться. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Они говорили только об одном: Украина им досталась в наследство от Байдена. Он занял антироссийскую позицию, и поэтому Украина выскочила на первый план в мировой повестке дня. Мол, надо от нее избавиться, надо ее урегулировать», — сказал Лавров. По его словам, американская сторона заявляла о понимании российской позиции и желании заняться и разрешить конфликт.

Глава МИД РФ отметил, что американские представители связывали перспективу возобновления сотрудничества именно с решением «украинской проблемы». По их словам, после этого стороны смогут реализовывать взаимовыгодные проекты. Лавров подчеркнул, что такие настроения неоднократно обозначались американскими делегациями в ходе доверительных встреч.

Ранее Лавров рассказал, что Москва была готова принять компромиссное предложение США по Украине, но его сорвали Европа и Киев. По словам министра, за десять дней до встречи в Анкоридже спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез конкретные компромиссные предложения. Россия, учтя свои принципиальные интересы, приняла это предложение во время переговоров двух президентов.

Однако, по версии Лаврова, Европа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским немедленно бросилась в Вашингтон и начала «переделывать» уже одобренную Россией американскую инициативу.