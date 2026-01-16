Politico: Страны Европы раскололись по вопросу возобновления диалога с Путиным

Великобритания выступила против возобновления диалога с Россией, несмотря на позицию других европейских стран по этому вопросу. Об этом сообщает американская газета Politico.

Отмечается, что британский министр иностранных дел Иветт Купер отвергла предложение Франции и Италии о восстановлении прямого контакта с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Как указывает издание, европейские страны опасаются, что их отодвигают на дальний план в мирном процессе, однако Лондон до сих пор считает, что именно Киев и Европа определяют условия завершения конфликта.

«Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева», — говорится в статье.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нежелание Евросоюза (ЕС) вступить в прямой диалог с Москвой говорит о его незаинтересованности в мире на Украине и «абсолютной недоговороспособности».