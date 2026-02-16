В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

Tagesspiegel: Зеленского ждал провал на Мюнхенской конференции по безопасности

Украина не получила желаемых для себя результатов на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в минувшие выходные, посчитал автор немецкого издания Tagesspiegel Кристофер Зидлер.

Он оценил итоги конференции для Киева через призму символического вручения организаторами украинскому народу премии Эвальда фон Клейста — «за мужество, готовность к самопожертвованию и решимость защищать свою свободу, а также свободу Европы», как указано в наградном документе. Ее принял лично президент страны Владимир Зеленский.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Но, по мнению Зидлера, эта награда стала для Украины единственным фактическим итогом конференции, несмотря на то что Зеленский «почти умолял» о предоставлении большего количества оружия и поддержки.

«Он мог бы быть еще больше доволен, если бы ему удалось получить в баварской столице новые политические и военные обязательства. Однако на конференции по безопасности в этом году война России против его страны — лишь одна из нескольких тем», — указал автор, назвав ключевой темой для Европы трансатлантическое сближение. А заявления крупнейших политиков на украинскую тему ограничивались анализом геополитических потрясений, добавил он.

Отмечены четыре неудовлетворительных для Украины итога конференции

Зидлер отметил четыре основных — неудовлетворительных для Украины — итога конференции. Первый — в переговорах не наблюдается позитивных сигналов. Он напомнил слова Зеленского, что Украина, в отличие от России, уже пошла на компромиссы, но США якобы не заставляют Москву идти на уступки, требуя того же от Киева. А также — выступление госсекретаря Марко Рубио, который пояснил, что «не знает, готовы ли россияне закончить конфликт».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Второй итог — не появились гарантии скорого вступления Украины в ЕС. «Хотя в ходе интенсивных переговоров перед Рождеством было заявлено о наличии гарантий безопасности со стороны американцев и европейцев на период после прекращения огня с Россией, эти гарантии еще не были полностью сформулированы», — отмечает автор, указав, что в Мюнхене предложение на ускоренные процедуры вступления не нашло одобрения.

Третий — не принято никаких обязательств по новым поставкам оружия. Хоть европейские союзники и утверждают, что частично компенсировали сокращение американской помощи, Украине не хватает снарядов — в частности, для систем ПВО, что привело к повреждениям всех электростанций в стране. «В условиях, когда готовность России к переговорам ставится под сомнение, военная устойчивость Украины и необходимые поставки вооружений вновь выходят на первый план в дискуссиях», — указал Зидлер.

Наконец, четвертый итог (или его отсутствие) — нет никаких принципиальных изменений курса. Переданы слова эксперта по внешней политике Христианско-демократической партии ФРГ Родериха Кизеветтера, что «Европе по-прежнему не хватает общей цели поддержки Украины и плана действий для будущей европейской архитектуры безопасности». С его точки зрения, первоочередной задачей Европы должно быть «поражение России на Украине», но он считает политику канцлера Фридриха Мерца далекой от этой цели. А также приведены слова бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который по итогам конференции высказался: «Отсутствовал ответ на важнейший вопрос: что ЕС и Германия должны сделать сегодня в военном отношении, чтобы изменить динамику войны и заставить Россию заключить мир?»

В Германии также заявили о потере интереса к Украине со стороны Европы

Газета Spiegel же посчитала, что прошедшая конференция в Мюнхене показала, что у стран Запада больше нет никакого плана относительно поддержки Украины. «В Мюнхене порой казалось, что европейцы упускают из виду Украину, как будто конфликт там отошел на второй план из-за опасений по поводу трансатлантических отношений», — говорится в статье.

Отмечается, что на континенте все больше растет недовольство руководством Евросоюза, которое отстранилось от действительного разрешения серьезных вопросов, таких как Украина. По словам автора материала, европейские политики начали в открытую высказывать недовольство проводимым председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас курсом.

Кроме того, в той же газете указано, что европейские лидеры не смогли найти решение проблем с финансированием Киева. «На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось», — говорится в статье.

При этом, как подчеркивает издание, это произошло в момент, когда украинские войска находятся в уязвимом положении из-за нехватки боеприпасов. Отмечается, что сложная ситуация на фронте вынудила Зеленского сменить риторику в отношении европейских партнеров, которых он критиковал на форуме в Давосе, и в этот раз он выразил недовольство администрацией экс-президента США Джо Байдена.